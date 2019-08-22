النيابة العامة تكشف نتائج التحقيق في واقعة مُعنّفة تبوك

المواطن - تبوك

باشرت النيابة العامة، اليوم الخميس، إجراءات التحقيق في قضية فتاة أعلنت تعرضها لتعنيف في تبوك من قبل ذويها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكشفت التحقيقات عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.

الجدير بالذكر أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية تتيح للنيابة العامة التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بناءً على ما تقدره من مصلحة عامة.

واستنجدت الفتاة المُعنّفة التي تبلغ من العمر 26 عاماً عبر “تويتر” بمركز بلاغات العنف الأسري 1919.

وأعلنت وزارة العمل مباشرة حالة الفتاة وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لها وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة.