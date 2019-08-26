الهلال بزيه التقليدي في مباراة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غدًا الثلاثاء، مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي الاتحاد بالطقم الأزرق الكامل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر، أن الفريق الهلالي سيرتدي طاقمه المعتاد في مباراة العميد التي تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الهلال ستبدأ في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ستكون مباراة الاتحاد ضد الهلال، مليئة بالإثارة وبالحضور الجماهيري المكثف، خاصة أن الفريقين يتمتعان بشعبية كبيرة في المملكة وفي القارة الآسيوية، كما أن الهلال سيخوض ثاني مواجهة على التوالي أمام فريق سعودي، وذلك بعد أن خاض مباراتي دور الستة عشر أمام النادي الأهلي.

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد ضد الهلال، كان الهلال قد استعاد اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أول أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تهدد البطاقة الصفراء ستة لاعبين من أزرق العاصمة قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال في إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن اللاعبين الستة المهددين بالبطاقة الصفراء قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال هم: “عبدالله عطيف، بافتيمبي غوميز، محمد الدوسري، علي البليهي، ناصر الدوسري، هتان باهبري”.