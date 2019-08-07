الهلال عقدة الأهلي المزمنة

المواطن - محمد سمعه

قدّم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الهلال، عرضًا أكثر من رائع بالأمس خلال مباراة الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث فاز الهلال برباعية مقابل هدفين.

ونجح نادي الهلال في العودة إلى المباراة مرتين بعد تقدم النادي الأهلي في النتيجة، كما نجح المدرب الروماني رازفان لوسيسكو في الاختبار الأول له مع الفريق الهلالي.

حلّل الناقد الرياضي عدنان جستنيه أداء الفريقين قائلًا: نحن لا نعرف كيف كان مستوى الأهلي، ولكن قبل المباراة، الأهلي كان أكثر استقرارًا وليس به إصابات، وكان المعسكر الإعدادي له جيدًا عكس نادي الهلال والذي مرّ بأزمة إصابات اللاعبين مثل محمد البريك وسلمان الفرج.

وأضاف عدنان جستنيه: الهلال حتى في أسوأ حالاته يفوز على النادي الأهلي، وأرى أن الهلال أصبح عقدة للأهلي كما قلت، والفريق الهلالي حقق ما كان يريد في المباراة.

بينما قال الناقد الرياضي حمود السلوة: التنظيم الدفاعي سبب خسارة الأهلي برباعية، والراقي لم يكن سيئًا لكن الهلال كان الأذكى في استغلال الفرص، والأهلي لم يستغل عاملي الأرض والجمهور.

حرص النجم الليبي طارق التايب لاعب نادي الهلال والمنتخب الليبي سابقًا على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال، بعد الفوز بالأمس على الأهلي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب طارق التايب عبر حسابه في تويتر: “مبروك الفوز لجماهير الزعيم، وباقي شوط ثانٍ في الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم”.