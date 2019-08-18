الهلال قلق من فقدان صفقته الثانية

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال رغبته في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال في ضم لاعب وسط قوي للتشكيلة الهلالية بسبب كثرة إصابات عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

في وقت سابق، فقد نادي الهلال، فرصة ضم اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، بعدما توصل الأخير لاتفاق للانضمام لنادي بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

لا يريد النادي الهلالي أن يتكرر الأمر معه بفقدان صفقة اللاعب جوستافو كويلار، حيث يدخل أزرق العاصمة في منافسة نارية بالفترة الحالية مع نادي بولونيا الإيطالي.

دخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي بورتو البرتغالي لضم ماتيوس أوريبي، لتدعيم خط الوسط لدى الفريق الهلالي، والأمر ذاته يتكرر حاليًا لأزرق العاصمة في صفقة جوستافو كويلار.

وحدّد نادي الهلال 48 ساعة فقط أمام نادي فلامنجو وذلك للموافقة على بيع جوستافو كويلار لأزرق العاصمة أو عدم الموافقة، خاصة أن الهلال يسعى لغلق الملف بشكل نهائي من أجل التركيز على ما هو مقبل.

تأهل الهلال لمواجهة نادي الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد إقصاء النادي الأهلي من دور الستة عشر.