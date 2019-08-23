الهلال متخصص في المباريات الافتتاحية بالدوري

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال وأبها التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُقدم الهلال مستوى مميزًا في بداية البطولة المحلية، حيث إنه لم يخسر في الـ11 مباراة الافتتاحية التي لعبها في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز 10، متضمنة كلاً من آخر 7 افتتاحيات على التوالي، وتعادل في مواجهة واحدة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التسجيل بجميع المباريات الافتتاحية، وتمكن من إحراز 24 هدفًا بمعدل 2.25 هدفًا لكل لقاء، وذلك وفقًا لإحصائية موقع الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة عادته في المباريات الافتتاحية، وتحقيق الفوز على أبها اليوم، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جمهوره، فيما يسعى الفريق الصاعد للخروج بنتيجة إيجابية.