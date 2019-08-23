الهلال والفوز الثالث ضد أبها

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد أبها، اليوم، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد أبها:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أبها مرتين من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، ونجح الزعيم في حسمهما لصالحه.

وانتهت مباراة الهلال ضد أبها الأولى، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يُكرر فوزه في لقاء الدور الثاني بنتيجة 4/1، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ضد الفرق الصاعدة:

وقبل مباراة الهلال ضد أبها اليوم، يُقدم الزعيم أداء مميزًا ضد الفرق الصاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب أمامهم 44 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 37 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 مواجهات فقط.

وجاءت هزائم الهلال الثلاث ضد الفرق الصاعدة خلال آخر 11 مواجهة، والتي كان آخرها أمام الفريق الأول بنادي الحزم في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حينما هزم الزعيم بنتيجة 2/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بجميع المباريات الافتتاحية الثماني التي لعبها ضد الفرق الصاعدة في البطولة بنتيجة 17/3، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين.