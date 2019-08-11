الهلال والنصر .. مَن الأوفر حظًا للاستمرار في الآسيوية؟

المواطن - محمد سمعه

يخوض كل من الهلال والنصر تحديًا قويًا خلال الفترة الحالية وهو الاستمرار في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019 أملًا في الفوز به.

وكشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل عن الأوفر حظًا بين الهلال والنصر للمنافسة الآسيوية قائلًا: طموح الهلال في آسيا يختلف عن طموح النصر، الهلال دائمًا طموحه عالٍ وهو الفوز بـ دوري أبطال آسيا.

وتابع عبد العزيز المريسل: لا أعرف إذا كان هدف الهلال الأول هو الفوز بـ دوري أبطال آسيا، فهذا اتفاق خاص بين إدارة الهلال والمدرب رازفان لوسيسكو، والنصر قادر على التأهل لدور الثمانية، وأهداف الأندية قد تتغير في نصف الموسم، حيث يبدأ الفريق بالمنافسة على بطولات معينة ثم تختلف الأمور وتُصبح لديه أولوية في المنافسة على بطولات أخرى.

ويذكر أن الهلال سيواجه الأهلي بعد غد الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في إياب دور الـ16، بينما يواجه النصر فريق الوحدة الإماراتي غدًا في الإمارات.

أكد المدافع عمر هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن فريقه جاء إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال عمر هوساوي في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة: جئنا إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة والتأهل، ونعلم تمامًا صعوبة المباراة، بسبب الأجواء وقوة فريق الوحدة ولكن هدفنا بكل تأكيد، هو التأهل بإذن الله بعد الفوز على الوحدة.