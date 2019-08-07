الهلال يبدأ الاستعداد للأهلي خلف الأبواب المغلقة

المواطن - مروة نبيل

يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء يوم غد الخميس، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة.

وكان المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة من التدريبات اليوم، على أن يكون مران الغد مغلقًا، عند الساعة السابعة مساء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن يواجه الهلال فريق الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي البطولة الآسيوية.