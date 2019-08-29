الهلال يتعلم من خطأ صفقة نجم كلوب أمريكا

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال رغبته في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت شبكة globo البرازيلية أن اللاعب كويلار يرغب في الانتقال لنادي الهلال، خاصة بعد العرض المالي المناسب الذي قُدم من قبل الإدارة الهلالية.

ولا يزال كويلار متمسكاً بالرحيل عن فلامنغو، خاصة أن النادي البرازيلي متمسك بنجمه الكولومبي حتى نهاية موسم 2019-2020.

وتحاول إدارة الهلال سباق الزمن، من أجل حسم صفقة كويلار والتعلم من خطأ عدم التعاقد مع اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، حيث إن تأخر الهلال جعل صفقة أوريبي تتم لمصلحة فريق بورتو البرتغالي.

قال الحساب الرسمي لـ نادي كلوب أمريكا عبر تويتر: إن إدارة النادي المكسيكي توصّلت لاتفاق مع بورتو يقضي بانتقال اللاعب الكولومبي للنادي البرتغالي بعد إجراء الفحص الطبي.

ودخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي بورتو لضم ماتيوس أوريبي، لتدعيم خط الوسط لدى الفريق الهلالي؛ وذلك بسبب كثرة الإصابات لـ عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

وكان الهلال جهّز عرضًا ماليًّا قدره 9 ملايين يورو لضم ماتيوس أوريبي، لكن نادي بورتو نجح في تجهيز عرض مُقنع لـ كلوب أمريكا لضم اللاعب الكولومبي.