الهلال يختتم استعداداته لمباراة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مران الهلال اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم تدرب اللاعبون على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وفرض رازفان تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يُطبق عددًا من الجمل الفنية عبر مناورة على كامل الملعب، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة أخرى على ربع الملعب.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.