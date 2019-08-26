الهلال يختتم استعداداته لمباراة الاتحاد
في ذهاب ربع نهائي آسيا

الهلال يختتم استعداداته لمباراة الاتحاد

2019/08/26
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مران الهلال اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم تدرب اللاعبون على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وفرض رازفان تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يُطبق عددًا من الجمل الفنية عبر مناورة على كامل الملعب، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة أخرى على ربع الملعب.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم