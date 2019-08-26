الهلال يخطط لكسر عقدة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الهلال لفك العقدة الآسيوية في مباريات الاتحاد، وذلك عند مواجهة العميد غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويذكر أن مباراة الغد بين الاتحاد والهلال، ستكون الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

اللقاء الأول

لعب الاتحاد مع الهلال في إيران عام 2001 في دور ربع النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا ووقتها فاز الاتحاد بثنائية نظيفة عبر سيرجيو والحسن اليامي نجمي الاتحاد.

اللقاء الثاني

أما المباراة الثانية بين الاتحاد والهلال آسيويًا فكانت في دوري أبطال آسيا بعام 2011، وتمكن نادي الاتحاد وقتها في دور ثمن النهائي من هزيمة الهلال بثلاثية مقابل هدف.

وأكمل نادي الاتحاد مشواره في دوري أبطال آسيا بعام 2011 وودع البطولة في دور الأربعة على يد نادي تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

ويُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الهلال ستبدأ في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ستكون مباراة الاتحاد ضد الهلال، مليئة بالإثارة وبالحضور الجماهيري المكثف، خاصة أن الفريقين يتمتعان بشعبية كبيرة في المملكة وفي القارة الآسيوية، كما أن الهلال سيخوض ثاني مواجهة على التوالي أمام فريق سعودي، وذلك بعد أن خاض مباراتي دور الستة عشر أمام النادي الأهلي.

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد ضد الهلال، كان الهلال قد استعاد اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أول أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.