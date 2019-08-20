الهلال يستعد لمباراة أبها بمشاركة كردي

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة أبها المقبلة.

وبدأت تدريبات الهلال اليوم بتطبيق تمارين فنية، ثم طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو جملًا تكتيكية، وخاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب.

وشارك الوافد الجديد أمير كردي والنجم متعب المفرج في تدريبات الهلال الجماعية اليوم، والتي تابعها رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وتواجد النجم نواف العابد في عيادة مستشفى المملكة الطبية في مقر الهلال؛ لتعرضه لالتهابات بسيطة في منطقة أسفل البطن، وسيشارك في المران الجماعي خلال اليومين المقبلين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.