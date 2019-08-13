الهلال يستغل مشكلة الأهلي بذكاء

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال اليوم، لمواجهة النادي الأهلي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان نادي الهلال، تمكن من الفوز على الأهلي في لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، برباعية مقابل هدفين.

وكشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل سبب تفوق الهلال المستمر على الأهلي قائلًا: أعتقد أن مشكلة الأهلي أمام الهلال هي نفسية من الدرجة الأولى.

وتابع المريسل: الهلال دائمًا يكون ذكيًّا في مواجهات الأهلي، إذا نظرنا للقاء الذهاب سنجد أن الفرنسي غوميز استغل بذكائه 3 أخطاء من دفاع الأهلي ليُحرز الهاتريك.

وستنطلق مباراة الهلال والأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أكد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، على أن مواجهة الأهلي اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون غاية في الأهمية.

وتحدث رازفان لوسيسكو في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي والهلال قائلًا: تُعتبر مباراة اليوم أمام ضيفنا الأهلي هي الشوط الثاني في طريق التأهل لدور الثمانية.

وتابع لوسيسكو: يحسم عمل المنظومة كاملة نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا، ونملك نجومًا لديهم إمكانيات عالية ودوري كمدرب هو البحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين.

وأضاف مدرب الهلال: راضون تمام الرضا عما قدمه الفريق في أول مباراة رسمية يخوضها أمام منافس يملك لاعبين متميزين.