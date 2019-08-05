الهلال يفقد أهم أهدافه في سوق الانتقالات

المواطن - محمد سمعه

فقد نادي الهلال، فرصة ضم اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، بعدما توصل الأخير لاتفاق للانضمام لنادي بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

قال الحساب الرسمي لـ نادي كلوب أمريكا عبر تويتر، أن إدارة النادي المكسيكي توصّلت لاتفاق مع بورتو يقضي بانتقال اللاعب الكولومبي للنادي البرتغالي بعد إجراء الفحص الطبي.

ودخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي بورتو لضم ماتيوس أوريبي، لتدعيم خط الوسط لدى الفريق الهلالي وذلك بسبب كثرة الإصابات لـ عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

وكان الهلال جهّز عرضًا ماليًا قدره 9 ملايين يورو لضم ماتيوس أوريبي، لكن نادي بورتو نجح في تجهيز عرض مُقنع لـ كلوب أمريكا لضم اللاعب الكولومبي.

سبق لأوريبي اللعب مع منتخب كولومبيا في مونديال 2018 بـ روسيا، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أُقيمت في البرازيل.