الهلال يهز شباك الأهلي بالهدف الرابع

المواطن - مروة نبيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل الهدف الرابع في شباك الأهلي، عند الدقيقة 81 عن طريق لاعبه عبدالله الحافظ.

وكان الراقي تقدم أولًا في الدقيقة السابعة من أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي عن طريق السوري عمر السومة، قبل أن يُسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز التعادل في الدقيقة 15 بعد تلقيه تمريرة مميزة من البيروفي أندريه كاريلو.

وأضاف نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، الهدف الثاني للراقي في شباك الزعيم في الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الأهلي بتأخر الأزرق بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، انتفض جوميز وسجل هدف التعادل في شباك الراقي عند الدقيقة 48 من تسديدة قوية، قبل أن يُحرز اللاعب الفرنسي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

ويلعب الهلال ضد الأهلي الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.