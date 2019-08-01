الهلال يواصل استعداداته لمباراة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأ الجهاز الفني التدريب بتمارين لياقية باستخدام الكرة.

وفرض المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، وشرح بعد ذلك عددًا من الجمل التكتيكية خلال المناورة.

ولم يُشارك عبدالله عطيف في تدريبات الهلال اليوم، لتعرضه لالتواء في مفصل القدم، حيث تواجد في عيادة المملكة الطبية في مقر النادي.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي الآسيوية.