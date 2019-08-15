الهلال يُبقي الرباعي الأجنبي في آسيا

المواطن - مروة نبيل

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، الإبقاء على الرباعي الأجنبي في قائمة الزعيم الآسيوية.

وتضمّ قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، 4 لاعبين أجانب، وهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الإيطالي جيوفينكو، الكوري الجنوبي جانج سو، والبيروفي أندريه كاريلو.

وأمهل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفرق المتأهلة إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية، 7 أيام من تاريخ انتهاء مواجهات دور الـ16، لتعديل قائمة اللاعبين الأجانب، وفي حالة عدم مخاطبته سيتم اعتماد المقيدين من قبل.

ونجح الهلال في الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018، والخسارة إيابًا بهدف دون رد، وسيواجه الاتحاد في الدور ربع النهائي 2019.