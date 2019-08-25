الهلال يُحدد الصفقة البديلة

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الهلال مؤخرًا أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب وسط نادي كورينثيانز البرازيلي، في حال فشل في ضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي.

وذكر موقع COLUNADOFLA أن الهلال جهز عرضًا قدره خمسة ملايين يورو، لكن اللاعب جابرييل فرانكو غير مهتم بالانتقال لأحد الدوريات العربية خلال الفترة المقبلة.

أبدى نادي الهلال رغبته في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدّد نادي الهلال سابقًا 48 ساعة فقط أمام نادي فلامنجو وذلك للموافقة على بيع جوستافو كويلار لأزرق العاصمة أو عدم الموافقة، خاصة أن الهلال يسعى لغلق الملف بشكل نهائي من أجل التركيز على ما هو مقبل.

قالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن الهلال رفع عرضه لنادي فلامنجو من أجل التعاقد مع جوستافو كويلار، حيث أصبحت قيمة العرض حاليًّا 8.5 مليون يورو.

ويُذكر أن عرض الهلال الحالي هو العرض الأكبر من عرض نادي بولونيا الإيطالي والمُقدر بـ 8 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيتجه إلى الاستغناء عن اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا من الفريق على غرار مواطنه جوناثان سوريانو، في حال تم التعاقد مع جوستافو كويلار.