الهلال يُحقق أمنية محمد الشلهوب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال أمس الجمعة عن تجديد عقد نجمه المخضرم محمد الشلهوب لمدة موسم رياضي واحد، ليبقى مع أزرق العاصمة بعدما تحدثت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة عن تفكيره في اعتزال كرة القدم بصورة نهائية.

وكان محمد الشلهوب بحث الاستمرار في ملاعب كرة القدم لمدة موسم، قبل انطلاق موسم 2019-2020، كما سبق وأبلغ اللاعب المخضرم إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل برغبته في الاستمرار مع الفريق العاصمي.

حقق نادي الهلال أمنية محمد الشلهوب بالإبقاء عليه لمدة موسم، خاصة أن الشلهوب يود التتويج بكل البطولات الممكنة مع الزعيم في الموسم الجاري مثل الفوز بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ولقب دوري أبطال آسيا.

يُعد تواجد محمد الشلهوب في صفوف الهلال، بمثابة ميزة كبرى للفريق الهلالي خاصة أن الشلهوب كان مؤثرًا في الموسم الماضي ونجح في حسم العديد من المباريات بفضل أهدافه أو تمريراته الحاسمة حيث سجل هدفًا في مباراة الهلال والاتفاق في دور الـ8 بكأس الملك في الموسم الماضي، كما سجل محمد الشلهوب كذلك هدفًا ساهم به في فوز الهلال على العين الإماراتي بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية.

تحدث محمد الشلهوب مرارًا وتكرارًا في الموسم الماضي، عن نيته الاستمرار في الملاعب مضيفًا أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية.

ويذكر أن محمد الشلهوب فاز بلقب دوري أبطال آسيا، مع نادي الهلال في عام 2000، وحصد لقب الدوري السعودي في سبع مناسبات كان آخرها في موسم 2017-2018.

وشارك محمد الشلهوب مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا في عام 2000، حيث وصل الأخضر للمباراة النهائية في تلك النسخة.

وقبل تجديد عقد محمد الشلهوب، كان الهلال أعلن تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.