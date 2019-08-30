الهلال يُخالص سوريانو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن رحيل الإسباني جوناثان سوريانو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال شكره وتقديره للاعب الإسباني سوريانو بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمنًا الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الزعيم، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع جوناثان سوريانو صاحب الـ33 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

ولم يظهر سوريانو بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حيث شارك معه في 11 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل 3 أهداف فقط.