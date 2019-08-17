الهلال يُضحي باثنين من نجومه

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال رغبته القوية، خلال الفترة الأخيرة، في ضم اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت تقارير صحافية، أن نادي الهلال سيتجه إلى الاستغناء عن اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا من الفريق على غرار مواطنه جوناثان سوريانو، في حال تم التعاقد مع جوستافو كويلار.

وقالت تقارير إخبارية: إن الهلال رفع عرضه لنادي فلامنجو من أجل التعاقد مع جوستافو كويلار، حيث أصبحت قيمة العرض حاليًّا 8.5 مليون يورو.

ويذكر أن عرض الهلال الحالي هو العرض الأكبر من عرض نادي بولونيا الإيطالي والمُقدر بـ 8 ملايين يورو.

في وقت سابق، فقد نادي الهلال، فرصة ضم اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، بعدما توصل الأخير لاتفاق للانضمام لنادي بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحساب الرسمي لـ نادي كلوب أمريكا عبر تويتر: إن إدارة النادي المكسيكي توصّلت لاتفاق مع بورتو يقضي بانتقال اللاعب الكولومبي للنادي البرتغالي بعد إجراء الفحص الطبي.

ودخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي بورتو لضم ماتيوس أوريبي، لتدعيم خط الوسط لدى الفريق الهلالي؛ وذلك بسبب كثرة الإصابات لـ عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

وكان الهلال جهّز عرضًا ماليًّا قدره 9 ملايين يورو لضم ماتيوس أوريبي، لكن نادي بورتو نجح في تجهيز عرض مُقنع لـ كلوب أمريكا لضم اللاعب الكولومبي.