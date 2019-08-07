الهلال يُنافس الأهلي المصري على صفقة دفاعية

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي الهلال في منافسة قوية مع الأهلي المصري، وذلك للتعاقد مع المدافع المصري باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن الهلال يسعى لتأمين صفوفه الدفاعية على الرغم من تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو من صفوف نادي طوكيو الياباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي المصري ضمّ المدافع محمود متولي من صفوف الإسماعيلي، ويرغب كذلك في التعاقد مع باهر المحمدي.

وسيحاول النادي الإسماعيلي رفض أي عروض لبيع أو إعارة باهر المحمدي خاصة أن الفريق الأصفر يحتاجه من أجل الموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن الإسماعيلي ودّع بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 من دور المجموعات، بعد تأهله لهذا الدور للمرة الأولى منذ تسع سنوات.