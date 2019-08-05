الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته لمباراة الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وبدأ مران الهلال اليوم بتدريبات الإحماء، ثم فرض الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو بتمارين لياقية بالكرة، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وطبق رازفان عددًا من الجمل التكتيكية، ثم فرض مناورة على ربع الملعب، وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبات تفكيك العضلات في نهاية المران.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي والهلال في إياب ثمن النهائي الآسيوي، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.