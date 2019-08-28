الوحدة إلى نصف نهائي سوبر جلوب
بعد الفوز على تاوباتي البرازيلي

الوحدة إلى نصف نهائي سوبر جلوب

2019/08/28
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح فريق الوحدة في الفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30/ 26 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وسيطر لاعبو الوحدة على أحداث الشوط الأول، ونجحوا في التقدم بنتيجة 17/ 13، وواصلوا تألقهم خلال الشوط الثاني، ليحققوا فوزًا عريضًا ضد تاوباتي البرازيلي.

وحصل لاعب نادي الوحدة، حسين الصياد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد تاوباتي البرازيلي اليوم، بعد تألقه اللافت ومساهمته في تحقيق الفوز.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب بالأمس، وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، ويمثل السعودية الوحدة ومضر.



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