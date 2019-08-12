الوحدة يُسجل الهدف الأول في النصر

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة الإماراتي من إحراز الهدف الأول في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ضد نادي النصر في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وتمكّن اللاعب محمد صالح برغش من إحراز الهدف الأول في المباراة لنادي الوحدة مستغلًا خطأ في التمركز الدفاعي من قبل لاعبي النصر.

وجاء تشكيل النصر لـ مباراة الوحدة مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد، مايكون بيريرا.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبدالرحمن الدوسري، جوليانو.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

ويُذكر أن نادي النصر يحتاج إلى إحراز هدفين والفوز بثنائية مقابل هدف أو بأي فارق من الأهداف للوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.