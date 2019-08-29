الوحدة يُعلن تعاقده مع بوتيا من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن توفيق تونسي المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة، عن تعاقد ناديه مع اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع نادي الهلال وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد توفيق تونسي في فيديو منشور عبر حساب الوحدة الرسمي في تويتر، أن مدرب الوحدة استقر على التعاقد مع ألبرتو بوتيا لتعزيز الصفوف الدفاعية لفريق الوحدة في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان قرر الاستغناء عن اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا على غرار مواطنه جوناثان سوريانو، في حال تم التعاقد مع جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي.

وقالت تقارير صحافية نقلًا عن صحيفة الرياضية في وقت سابق إن الهلال أبلغ بوتيا باقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، لقيد اللاعب كويلار بدلًا منه.

ويُذكر أن بوتيا، كان انضم إلى الهلال في العام الماضي قادمًا من صفوف نادي أوليمبياكوس اليوناني.

في إطار التواصل مع جماهير الوحدة، م. توفيق تونسي المشرف العام على كرة القدم بالنادي، يفتح قلبه، ويكشف آخر المستجدات المتعلقة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، ويوجه رسائل مهمة لجماهير، وعشاق فرسان مكة ..#فرسان_مكة#نادي_الوحدة#الوحدة pic.twitter.com/uiLbpKAGZV — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 29, 2019