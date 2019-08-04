الوزير الشبانة يتفقد مقار الإعلام في المشاعر المقدسة

الوزير الشبانة يتفقد مقار الإعلام في المشاعر المقدسة

2019/08/04
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تفقد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم مقار الوزارة في المشاعر المقدسة للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440هـ.
واستمع معاليه إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام.
كما تجول معاليه في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، كما اطلع معاليه على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.



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