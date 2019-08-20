الوصل الإماراتي يتغلب على الهلال السوداني بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني التي أُقيمت على استاد زعبيل في مدينة دبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني

وبدأ أصحاب الأرض مباراة الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني بتركيز كبير، وأهدر فابيو دي ليما فرصة فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الثالثة، وأطلق جايبور تسديدة في الدقيقة التاسعة ولكن حارس الضيوف يونس الطيب تصدى لها.

وتألق الطيب وأبعد تسديدة في الدقيقة 18، قبل أن ينجح ليما في هز الشباك في الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

هدف ثان

واستمر أصحاب الأرض في الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني، وسدد ليما كرة قوية في الدقيقة 51، ولكن مدافع الفريق الضيف أنقذ فريقه من الهدف الثاني في مباراة الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني اليوم.

وتمكن علي صالح من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، لتنتهي مباراة الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني بفوز الفريق الوصلاوي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم 30 أغسطس الجاري.