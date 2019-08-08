اليمن يقلب الطاولة على لبنان في غرب آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

فاز المنتخب اليمني على نظيره المنتخب اللبناني بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة غرب آسيا 2019 والمُقامة حاليًا في دولة العراق.

بدأ الشوط الأول، بضغط هجومي من قبل منتخب لبنان، والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد قدوح بالدقيقة السادسة والعشرين.

وتمكّن المنتخب اليمني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من إحراز هدف التعادل في شباك المنتخب اللبناني.

وتمكّن المنتخب اليمني، من إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز عبر اللاعب عبدالواسع المطري من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

ويُذكر أن المنتخب اليمني، يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد أربع نقاط في المجموعة الأولى، بينما يتواجد المنتخب اللبناني في المرتبة الرابعة برصيد أربعة نقاط.

يستضيف العراق للفترة من 30 يوليو إلى 14 أغسطس الجاري بطولة غرب آسيا، بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتها في مدينتي كربلاء وأربيل.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا إلى جانب العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والأردن والكويت والبحرين وتخوض مبارياتها في مدينة أربيل شمالي البلاد.