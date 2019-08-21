اليونان تطمئن الخارجية الأمريكية على الناقلة الإيرانية

المواطن - متابعة

خففت اليونان من مخاوف الولايات المتحدة بشأن عودة ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من سلطة جبل طارق قبل أيام إلى سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني يوم الأربعاء إن بلاده لن تقدم مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقاً بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.

وأضاف ميلتياديس فارفيتسيوتيس في تصريحات متلفزة: بعثنا برسالة واضحة مفادها أننا لا نرغب بأي حال في تسهيل تهريب هذا النفط إلى سوريا.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال أمس إن واشنطن نقلت موقفها الحازم للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان يوم الاثنين بعد إفراج جبل طارق عنها.

ونقلت مصادر إعلامية دولية عن المسؤول قوله إن واشنطن حذرت جميع الموانئ في البحر المتوسط من مغبة تقديم تسهيلات للناقلة، مشددة على أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد ينظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

واعتبر المسؤول أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة، عن طريق نقل النفط إلى سوريا.

وكانت ناقلة النفط التي غيرت اسمها من “غريس-1” إلى “أدريان دريا-1” ورفعت العلم الإيراني، قد غادرت جبل طارق في وقت متأخر الأحد الماضي، وأظهرت بيانات تتبع السفن أنها تتجه إلى كالاماتا في اليونان.