اليونايتد يرفض عرض إيفرتون لضم سمولينج

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير إخبارية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضًا من نادي إيفرتون الإنجليزي لبيع المدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

وكان اسم كريس سمولينج ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خاصة بعد تعاقد الشياطين الحمر مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير أول أمس الاثنين من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي بصفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

ولا يرغب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في التخلص من كريس سمولينج، حيث يُخطط للاعتماد عليه في تشكيلة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد 2019-2020.

وشارك كريس سمولينج مع مانشستر يونايتد في 34 مباراة بالموسم الماضي.

في سياق آخر، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير واثق من قدرته على ضم كريستيان إيركسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويُذكر أن نادي ريال مدريد، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كريستيان إيركسن، لكن النادي الإسباني حوّل أنظاره للتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.