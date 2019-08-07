اليونايتد يُسابق الزمن لضم صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في مفاوضات مع إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الدانماركي كريستيان إيركسن قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير واثق من قدرته على ضم إيركسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويُذكر أن نادي ريال مدريد، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كريستيان إيركسن، لكن النادي الإسباني حوّل أنظاره للتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.

أعلن نادي مانشستر يونايتد أول أمس الاثنين عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.

وتحدّث هاري ماجواير عقب انضمامه لـ مانشستر يونايتد قائلًا: سعيد للغاية للانضمام لهذا الفريق الكبير، وأريد أن أشكر الجميع في ليستر سيتي، لقد قضيت موسمين رائعين للغاية، والانضمام لـ مانشستر يونايتد فرصة رائعة للغاية.

وتابع ماجواير: متحمّس للغاية لمقابلة زملائي الجدد في صفوف مانشستر يونايتد وبدء الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن قيمة الصفقة كلّفت مانشستر يونايتد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني.