انخفاض أرباح داماك العقارية بنسبة 91%

المواطن - الرياض

انخفضت أرباح شركة “داماك العقارية”، بنسبة 91% إلى 81.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ862.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات بنسبة 49 %، وانخفاض هامش الربح إلى 26.9 % مقارنة بـ 37.7 % خلال النصف الأول 2018، كما يعود إلى تسجيل مخصص استهلاك حق استعمال الموجودات بقيمة 16.4 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة عام 2018.

أما على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تراجعت أرباح “داماك” إلى 50.6 مليون درهم بالربع الثاني، مقارنة بـ378.2 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، بحسب العربية.