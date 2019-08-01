انخفاض درجة الحرارة وأمطار رعدية خلال أغسطس

المواطن - الرياض

توقع نظام بدر لخرائط طقس العرب أن تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من شهر أغسطس الجاري في عدد من المناطق.

وقال نظام بدر: متوقع الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي أن تنخفض الحرارة بشكل أكبر نواحي جنوب غرب السعودية بالتزامن مع موسم الحج وتهطل زخات رعدية من الأمطار تشمل أجزاء من عسير الباحة جازان الباحة الطائف ومكة المكرمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.