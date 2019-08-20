انخفاض مخزون الخام الأمريكي 3.5 مليون برميل

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس إلى 439.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون نزولها 1.9 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.8 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 117 ألف برميل يوميًّا.

وانخفضت مخزونات البنزين 403 آلاف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 169 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 314 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 233 ألف برميل يوميًّا إلى 7.5 مليون برميل يوميًّا.