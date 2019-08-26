انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن غدًا

المواطن - واس

تنطلق مساء غدٍ، سباقات الماراثون ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقام على ميدان محافظة الطائف، وتتضمن أربعة أشواط (بكار – قعدان) الأول والثاني محلية، والثالث والرابع دولية ومسافتها 10 كلم.

وبين المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن أنه تم رصد جوائز مالية للمراكز الخمسة الأولى تقدر بـ (694) ألف ريال ، موزعة كالتالي: جائزة الفائز بالمركز الأول في الشوطين المحلية مبلغ وقدره (100) ألف ريال، والمركز الثاني (75) ألف ريال، والمركز الثالث (50) ألف ريال، والرابع (30) ألف ريال، والخامس (20) ألف.

وجائزة الفائز بالمركز الأول في الأشواط الدولية مبلغ وقدره (30) ألف ريال، والمركز الثاني (15) ألف ريال، والمركز الثالث (10) آلاف ريال ، والمركز الرابع مبلغ (9) آلاف ريال، و (8) آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس في أشواط الماراثون الدولية.

ودعا المركز الإعلامي جميع المشاركين على ضرورة الالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة للمهرجان، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة باستخدامها تقنية الكاميرات المثبتة ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.