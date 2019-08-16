انطلاق الدوري الإسباني بمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019/ 2020.

ويحتضن ملعب “سان ماميس”، مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم، والمقرر انطلاقها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

أتلتيك بلباو ضد برشلونة

وتشهد مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني، لعدم جاهزيته، فيما ضمّ المدرب إرنيستو فالفيردي الثنائي الجديد أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج.

ويدخل الفريق الكتالوني مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم بهدف تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز في رحلة بحثه عن التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للعام الثالث على التوالي.

ويتسلح أتلتيك بلباو بالأرض والجمهور في مباراته ضد برشلونة اليوم، ويأمل أن يُحقق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم.