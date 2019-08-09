انطلاق الدوري الإنجليزي بمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي

المواطن - مروة نبيل

ينطلق، مساء اليوم الجمعة، الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي التي ستُقام على ملعب أنفيلد.

ويسعى الريدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق انطلاقة قوية هذا الموسم بالفوز في مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم، فيما يأمل الفريق العائد للمشاركة في الدوري الإنجليزي تحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول معسكرًا في أميركا استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، قبل أن يواجه مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في كأس الدرع الخيرية، والتي خسرها بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يومي السبت والأحد، حيث تُختتم منافساتها بقمة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.