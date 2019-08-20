انطلاق دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى

المواطن - مروة نبيل

انطلق، اليوم الثلاثاء، الجزء الأول من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى، والتي تُقام بالتعاون مع أكاديمية أوليفر كان ومعهد إعداد القادة وبرعاية الهيئة العامة للرياضة.

وتم خلال منافسات اليوم الأول، التعريف بالدورة وأجزائها الثلاث، وإقامتها في 3 مدن جدة والدمام، بجانب الرياض، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، وعضو المجلس رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم باللجنة الدكتور يحيى الشريف.

ومن المقرر أن يتخلل الدورة التي أُقيمت في معهد إعداد القادة عدد من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، حيث تأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبي التأهيلية الخاصة بالمدربين، من أجل زيادة معارفهم وقدراتهم العلمية والعملية.

يُذكر أن الدورة ستسمر حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل، قبل أن تنتقل إلى جدة، يوم 24 من الشهر ذاته، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر، لتستقر في الدمام اعتبارًا من يوم 13 وحتى نهاية الشهر ذاته.