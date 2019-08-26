انطلاق مهرجان تمور تربة وسط حضور مميز وتنوع للمحاصيل

المواطن - مكة المكرمة

بتنظيم مميز ووسط حضور كبير من أهالي محافظة تربة وزوارها، انطلق بالساحة الشعبية وسط المحافظة اليوم، حراج التمور بمهرجان تمور تربة الثاني والذي تنظمه لجان خاصة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي حرص من خلالها المنظمون أن تتناسب مع مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل المحافظة وخارجها، ابتداءً من اختيار موقع المهرجان الذي يمثل مكانة تاريخية حيث شهد استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله والعديد من احتفالات المحافظة الوطنية، بالإضافة إلى أنه يتوسط المحافظة والتي تعتبر محور ارتكاز ونقطة وصل للعديد من مناطق المملكة.

وذكر المدير التنفيذي فايح البقمي، أن انطلاق المهرجان شهد إقبالاً كبيراً، وأصنافاً متنوعة بكميات كبيرة، وحرص المنظمون على بيع كامل المحاصيل التي وصلت لموقع الحراج في أول أيامه، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتواجد الأمني، وتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي أن الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان والبرامج المتميزة التي تم اختيارها بعناية لتلائم مختلف فئات المجتمع، ستنطلق خلال الأسبوع القادم برعاية من محافظ تربة، وبمشاركة العديد من الجهات، وأشاد بتعاون أهالي المحافظة والحضور الإعلامي لعدد من الصحف المحلية والقنوات الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم القادم، وشهد نمواً في حجم المبيعات وتنوع المحاصيل وذلك بحضور مميز في أول أيامه.