انفجار صهريج للوقود يقتل 95 شخصًا في تنزانيا

المواطن - متابعة

قُتل 95 شخصًا على الأقل في انفجار صهريج للوقود في تنزانيا.

وأكد المتحدث باسم المستشفى الوطني في دار السلام إمينيل آليغايشا أن الانفجار وقع صباح أمس في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور الواقعة على بعد نحو 200 كم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، مضيفًا أن الانفجار أسفر عن مقتل العشرات على الفور وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى.

وكانت الشاحنة انقلبت على أحد الأرصفة، فهرع حشد إلى المكان لمحاولة الحصول على الوقود المتسرب، وحاول أحدهم الاستحواذ على بطارية الشاحنة؛ مما سبب احتكاكًا كهربائيًّا أدى إلى الانفجار.

وتسبب الانفجار في مقتل العشرات على الفور وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى لمعالجة جروح وحروق سبّبها أحد أسوأ حوادث انفجارات صهاريج الوقود في إفريقيا في السنوات الأخيرة.