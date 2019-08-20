انفجار مخازن أسلحة للحشد الشعبي العراقي قرب قاعدة جوية

المواطن - متابعة

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن حريقًا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية (البكر سابقًا) بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع إثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار.

كذلك أفادت “سكاي نيوز” بسقوط 4 صواريخ في منطقة زور البوحشمة بمحافظة صلاح الدين نتيجة الحريق.

واعتبرت قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، أن انفجار مخازن الأسلحة “لم يكن عرضيًّا”، خاصة وأنها تضم قذائف كاتيوشا، وأنواعًا مختلفة من الأسلحة.