انفراج أزمة أمريكا والصين يرفع أسعار النفط

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، مما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين والتي دفعت الأسواق للهبوط.

وصعد خام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.50 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل واحداً بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعاً لليوم الثالث على التوالي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.67 بالمئة إلى 54 دولاراً للبرميل وكان قد انخفض واحداً بالمئة يوم الاثنين.

وكان ترامب عبّر أمس عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها التوصل لاتفاق بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال ”مفاوضات هادئة“.

ونزلت أسعار النفط 20 بالمئة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.