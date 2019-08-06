اهتمام عالمي بمسابقتي أجمل تلاوة للقرآن ورفع الأذان

المواطن - الرياض

حققت مسابقتا أجمل تلاوة للقرآن الكريم وأجمل صوت في رفع الأذان اللتان أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، نجاحاً وانتشاراً عالميَين غير مسبوقَين على مستوى المنافسات الدينية الإسلامية، سواء في فئتهما كونهما تعتمدان على جمال الصوت فقط، وهي فكرة استثنائية ونوعية في العالم الإسلامي، وكذلك لجهة الانتشار وحجم المشاركة من مختلف دول العالم الإسلامي.

كما تصدّر خبر المسابقتين أشهر الصحف العالمية والعربية في عشرات الدول حول العالم، حيث تداولت أهم الصحف أخبار المسابقتين باللغة العربية إلى جانب ثمان لغات هي: الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الإسبانية، الأوردية، الهندية، الإندونيسية، والفارسية.

واستعرض الإعلام الدولي تفاصيل المسابقتين وجوائزهما الكبرى، وسط إعجاب كبير ومتابعة من القرّاء عبر مختلف وسائل النشر ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة، بالإضافة إلى النشر الواسع في صحف الدول العربية الكبرى مثل دول الخليج العربي والمغرب، وتونس، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، واليمن.

ويأتي نجاح انتشار المسابقة على هذا النحو وهي ما زالت في مرحلتها الأولى، إذ قررت الهيئة العامة للترفيه تمديد فترة التسجيل في هذه المرحلة حتى 18 أغسطس الحالي، بهدف احتواء كل المرشحين الذين تقدّموا والذين تجاوز عددهم حتى 23 يوليو الماضي 30 ألفاً من 162 دولة حول العالم.