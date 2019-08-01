بأسعار تدريجية.. طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأشارت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال ستكون 95% منها لصالح الراقي، فيما ستكون حصة جماهير الزعيم 5%.

وأوضحت أن سعر تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال لن يكون ثابتًا، حيث ستكون الأسعار تدريجية ترتفع في كل يوم قبل المواجهة الآسيوية.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال كالتالي: “الخميس.. موحد 20، فضي 300، ذهبي 500، الجمعة موحد 25.. فضي 350، ذهبي 550.. السبت.. موحد 30.. فضي 400 وذهبي 600”.

وستصل أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال يوم الأحد إلى 35 الموحدة، 450 الفضية، و650 الذهبية.