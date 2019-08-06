بائع يتحرش بطفلة داخل مصعد في دبي

المواطن - متابعة

قابل بائع آسيوي يبلغ من العمر 25 عاماً تصرفاً لطيفاً من طفلة (خليجية) في العاشرة من عمرها بالتحرش بها داخل مصعد في دبي، واعترف المتهم بالواقعة بعد القبض عليه.

وبدأت الواقعة حسب تحقيقات النيابة العامة في دبي حين دخلت الفتاة المصعد في البناية التي تسكنها بمنطقة فريج المرر، وفجأة وجدت يداً تمتد لتوقف المصعد بطريقة غير اعتيادية، وركب المتهم معها، فأخبرته بألا يضع يده مرة أخرى بهذه الطريقة حتى لا تنقطع أو يتعرض لإصابة، فاعتذر لها ثم فوجئت به يلمس كتفها ويتمادى للوصول إلى مناطق حساسة من جسدها، وسألها في أي طابق تسكن، فأخبرته، ثم هرولت بمجرد فتح باب المصعد وأخبرت شقيقها بما حدث، لافتة إلى أن المتهم تعمد الاحتكاك بها رغم أن المصعد يتسع لستة أشخاص.

وعلى الفور، خرج الشقيق للبحث عن المتهم محاولاً العثور عليه لكن دون جدوى، فأبلغ مركز شرطة نايف عن الواقعة، وحضر رجال الشرطة وتفحصوا كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، لكن تبين أن الرجل ليس من سكان البناية، فتم التعميم عليه وضبطه لاحقاً، واعترف بارتكابه جناية هتك العرض بالإكراه.