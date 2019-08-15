باراتيتسي: يوفنتوس تفوق على ميلان ويونايتد

المواطن - مروة نبيل

أكّد المدير الرياضي في نادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتسي، أن ناديه تفوّق على ميلان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في سباق تعاقدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد يوفنتوس مع التركي ميريح ديميرال، قادمًا من صفوف ساسولو في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو، وسط أنباء عن إمكانية رحيل اللاعب على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب.

وقال باراتيتسي خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”: “ديميرال كان مطلوبًا في السوق من الكثير من الأندية، لا تتخيل عددها، أبرزها ميلان ومانشستر يونايتد”.

وأضاف المدير الرياضي في اليوفي: “يوفنتوس تعاقد معه من ساسولو مقابل 18 مليون يورو، وحددنا سعره بقيمة 40 مليونا”.