باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس الأبطال الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس الأبطال الفرنسي، اليوم، وذلك بعد تغلبه على نادي رين بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت في دولة الصين.

وخلال الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ورين، تمكن نادي رين من افتتاح التسجيل عبر اللاعب أدريين هونو في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي باريس سان جيرمان قبل نهاية الشوط الأول، إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل وجود تألق دفاعي كبير من لاعبي رين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ورين بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة باريس سان جيرمان ورين، كشر النادي الباريسي عن أنيابه، حتى تمكن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من إحراز الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة والخمسين.

وواصل نادي باريس سان جيرمان جهده الكبير، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا في إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان ورين، بتتويج النادي الباريسي بلقب كأس الأبطال الفرنسي مع مدربه الألماني توماس توخيل.

وكان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، أعرب عن سعادته بتتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال الفرنسي، مضيفًا أن جماهير النادي الباريسي لها فضل كبير في تتويج النادي العاصمي باللقب على حساب نادي رين.

من ناحية أخرى، يحلم نادي باريس سان جيرمان بالتألق في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، والفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن باريس سان جيرمان عانى من سوء الحظ في المواسم الأخيرة، والتي لم تُمكنه من التتويج باللقب.

ويذكر أن باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور ثمن النهائي على يد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.