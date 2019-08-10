باريس سان جيرمان يُقر بوجود مفاوضات لبيع نيمار

المواطن - محمد سمعه

اعترف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بوجود مفاوضات حالية من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة البي بي سي الرياضية، أن ليوناردو أقر بوجود مفاوضات لبيع نيمار، حيث بات نيمار قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي والانضمام إما لـ ريال مدريد أو لـ برشلونة في إسبانيا.

وأحرز نيمار لباريس سان جيرمان 34 هدفًا في الدوري الفرنسي خلال موسمين.

ويذكر أن باريس سان جيرمان سيخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد، ضد فريق نيم.

وكان نيمار انضم لـ صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من صفوف نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

ولم يُشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق البطولة في مباراة البرازيل وقطر الودية.