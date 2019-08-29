بالأسماء.. صحة الطائف تعتمد مهام قيادات العمل

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس مهام قيادات العمل الصحية في الطائف والمرافق التابعة في محافظات ميسان ورنية والخرمة وتربة والموية.

وجاءت التكليفات وفق التالي:

أولاً: تكليف التالية أسماؤهم بالمهام القيادية المحاذية على النحو التالي:

-الدكتور سطام الجعيد مديراً لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

-الدكتور عطية الزهراني مساعداً للصحة العامة

-ماجد عوض الثبيتي مديراً لإدارة المشتريات والمناقصات

– مهند محمد العيسى مديراً لإدارة شؤون المراكز

– الدكتور أحمد عواض المالكي مديراً لإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة

– محمد رويجح الذويبي مديراً للسجلات الطبية

– بسمة عبدالرحمن النظيف مديراً لمركز الإبداع

– محمد مطر الثمالي مديراً لإدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي

– سلطان عبدالعلي الثبيتي مديراً للجنة فحص العروض

– وجدان سلطان الزايدي مديراً لإدارة تجربة المريض

– سمير مشبب الشهراني نائباً للمساعد للخدمات العلاجية

– مفرح فيصل السواجي مديراً لمستشفى المحاني العام

– فريد حامد المالكي مديراً لمستشفى القريع العام

– عبدالله ظافر الثبيتي مديراً لإدارة الخدمات العامة

– سعيد محمد الغامدي مديراً لمكتب المشاريع

– محمد عبدالله المالكي نائباً للمساعد للموارد البشرية

– سفرة سهيل القثامي إدارة المشتريات

ثانياً: تكليف التالية أسماؤهم للعمل بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وفق ما تحدده الإدارة المكلفة وهم:

– خالد سالم الجعيد

– سمير هلال الربيعي

– خالد محمد الثبيتي

– طلال محسن المالكي

– خالد محمد الشلوي

– محمد سليم الزهراني

ثالثاً:

التمديد للتالية أسماؤهم بالمهام المحاذية على النحو التالي:

-الدكتور عبدالسلام عبدالله الشهري المساعد للتخطيط

-عبدالرحمن ثلاب الثبيتي المساعد للإمداد

-الدكتورة لمياء محمد الزبيدي المساعد للخدمات العلاجية

-أحمد محمد القرني المساعد للشؤون المالية والإدارية

-المهندس بندر غرمان الشهري المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية

-محمد أحمد القرني المساعد للموارد البشرية

-فواز طلق الزايدي المساعد للخدمات الطبية المساعدة

-المهندس مهند يحيى السعدي المساعد لتقنية المعلومات

-مصلح بريك الشمراني مديراً لمكتب مدير الشؤون الصحية

-عبدالهادي الربيعي مديراً للتواصل والعلاقات والتوعية والمتحدث الرسمي

-فيصل محمد الشربي مستشاراً ومديراً للمكتب السري

-عوضه مشعل العلياني مستشاراً

-بندر مفلح النفيعي مستشاراً

– سلمان عوض الحارثي مديراً للموارد الذاتية

-سعيد عبدالله الزهراني مديراً للطوارئ والأزمات

-فهيد شاكر العبدلي مديراً للجودة

-عبدالرحيم أحمد المالكي مديراً للمشاركة المجتمعية

-تركي عبيد الذيابي مديراً للشؤون القانونية

– خالد الجعفري مديراً للهيئة الصحية الشرعية

-تركي مرعي الأسمري مديراً لإدارة التوعية الدينية

-مبارك راشد اليامي مديراً لمجمع الملك فيصل الطبي

-طارق مطلق الروقي مديراً لمستشفى الأطفال

-فهد صالح الغامدي مديراً لمستشفى الصحة النفسية

-الدكتور فؤاد حسن الثبيتي مديراً لطب الأسنان ومركز الأسنان التخصصي

-نايف سعود الحربي مديراً لمستشفى رنية

-محمد شجاع السبيعي مديراً لمستشفى الخرمة

-عايض عوض الحاثي مديراً لمستشفى قيا

-محمد عبدالله البقمي مديرأً لمستشفى تربه

-عبدالله حديجان العتيبي مديرأً لمستشفى الموية

-نبيه ناصر الذيابي مديرأً لمستشفى ظلم العام

– ياسر خشمان العتيبي مديراً لمستشفى أم الدوم

-المهندس ماجد حسين الحارثي نائباً للمساعد للشؤون الهندسية ومديراً للمشاريع

-ناصر فاضل المالك مديراً للتواصل الداخلي

-ماجد عبدالله الربيعي مديراً للطب الشرعي

-عمر حامد السليماني مديراً للشؤون الأكاديمية والتدريب

-أشرف على ششه ضابط الاتصال

-أيمن محسن الحارثي مديراً لمركز 937

-سلمان عبدالله الحارثي مديراً للالتزام

– عبدالله الخثعمي مديراً لتنمية الاستثمار

-حامد الطلحي مديراً للتجهيزات

– ماجد نياز مديراً للأمن والسلامة

-أحمد سفر الوقداني مديراً لإدارة المستودعات

-عبدالله يحيى المخشمي مديراً للتمريض

-فيصل سالم الجهني مديراً للاتصالات الإدارية

-معن حسين العوفي مديراً للميزانية

-عبدالغني زايد السفياني مديراً للشؤون المالية

– عبدالعزيز عبدالله الغامدي مديراً لمراقبة المخزون

-عبدالعزيز سعيد الزهراني مديراً لإدارة الأشعة

-علي بن علي الغامدي مديراً لإدارة التغذية

-مصلح عايض الكثيري مديراً للرعاية الصيدلانية

-هاضل محمد العصيمي مديراً للمستشفيات

– الدكتور عبدالمجيد غويزي القثامي مديراً لمكافحة العدوى

-أحمد عبدالله الوذيناني مديراً للمختبرات وبنوك الدم

-منصور مساعد الزهراني مديراً للتأهيل الطبي

-عبدالملك عبدالجابر السالمي مديراً للصحة النفسية والاجتماعية

-حسين عبدالله الزيداني مديراً للطب المنزلي

-صالح سعد العنزي مديراً لشؤون المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين

-بندر محمد الغريبي مديراً للطب البديل

-تركي عايض السواط مديراً لإدارة الأسرة

-نبيل محمد الثبيتي مديراً للبحوث والدراسات

– الدكتور عبدالمجيد أحمد السفياني مديراً للصحة المدرسية

– سعيد مرضي المالكي مديراً لصحة البيئة

-دخيل الله حسين الثقفي مديراً لعيادات مكافحة التدخين

-سامي مسفر الثبيتي مديراً لإدارة مكافحة الأمراض المعدية

-عبيدالله منير السواط مديراً لإدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة

-تركي محمد دغريري مديراً للتثقيف الإكلينيكي

-نهى محمد المطيري مديراً لإدارة دعم الرضاعة الطبيعية

– الدكتورة فوزية السواط قائد نموذج الرعاية

– فهد فيحان الجعيد مديراً للإحصاء

– نبيل محمد الثبيتي مديراً للبحوث والدراسات

– نايف عبدالله المالكي مديراً للتخطيط

أوضح ذلك عبدالهادي الربيعي متحدث صحة الطائف مؤكداً أن جملة القرارات كانت للتمديد السنوي المعتاد نظاما ومقدماً الشكر للقيادات السابقة التي بذلت جهوداً ملموسة في مواقعها وبادر العديد منهم للاكتفاء بما قدم وإتاحة الفرصة لدماء جديدة لتواصل ما تحقق من نجاح.